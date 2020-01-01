ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش

تناولت العديد من التقارير الصحفية ، اليوم الجمعة، الحديث عن تطورات جديدة بشأن الميركاتو الصيفي الخاص بفريق ميلان.





وقالت لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، يدعم بقوة بقاء زلاتان إبراهيموفيتش مع الروسونيري خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ذلك لا يضمن بقاء السلطان، لأن إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان، لم يتصل باللاعب السويدي المخضرم، لمناقشة مسألة بقائه مع الفريق حتى الآن.



