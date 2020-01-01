ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش
الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:32 م
الفجر الرياضي
تناولت العديد من التقارير الصحفية ، اليوم الجمعة، الحديث عن تطورات جديدة بشأن الميركاتو الصيفي الخاص بفريق ميلان.
وقالت لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، يدعم بقوة بقاء زلاتان إبراهيموفيتش مع الروسونيري خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ذلك لا يضمن بقاء السلطان، لأن إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان، لم يتصل باللاعب السويدي المخضرم، لمناقشة مسألة بقائه مع الفريق حتى الآن.
وتابعت الصحيفة، أن ميلان في المقابل، يضع عينيه على البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، كي يكون أحد المرشحين لخلافة إبراهيموفيتش في هجوم الروسونيري، بالإضافة إلى أن روما قد يضطر لبيع دجيكو لأسباب مالية، وهناك منافسة على الصفقة من جانب إنتر ويوفنتوس إلى جانب ميلان
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