الأهلي يفشل في حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

تعثرت مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشفت تقارير صحفية كونغولية اليوم، عن اقتراب نجم مازيمبي من التواجد ضمن صفوف ليل الفرنسي، بالموسم الجديد عقب انتهاء الاتفاق على كافة بنود التعاقد.





وفشل النادي الأهلي، في ضم اللاعب بصفة رسمية بعدما رفض مغالاة ناديه المادية والذي طلب الحصول على مبلغ 3.5 مليون دولار نظير بيعه.





وكان النادي الأهلي حاول تقريب وجهات النظر مع مازيمبي لضم موليكا، بعدما رفع عرضه الأخير إلى 2.5 مليون دولار، إلا أن النادي الكونغولي رفض كل المحاولات الحمراء.





وأنهى موليكا اتفاقه مع فريق ليل الفرنسي، حول التوقيع على عقود انضمامه بداية من الموسم الجديد، مع احتمالية إعارته لمدة موسم.





وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، طالب بضرورة ضم اللاعب لصفوفه من أجل تدعيم صفوفه الهجومية بالموسم الجديد.



