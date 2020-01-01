حقيقة مفاوضات إنتر ميلان مع ميسي

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن شبكة راي سبورتس الإيطالية أكدت وصول والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني إلى إيطاليا من أجل البدء في المفاوضات على إنتقال نجله إلى إنتر ميلان.





وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية بالإضافة إلى العديد من المصادر الموثوقة عدم صحة هذه الأخبار وأنه لا أساس لها من الصحة.





وأفادت الشبكة العالمية أن الخبر الذي كشف أن خورخي والد ميسي سوف يشتري منزل في إيطاليا صحيح لكن السبب لا علاقة له بكرة القدم وبعيد جدًا عن مُستقبل ميسي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الغموض يحوم حول مستقبل ميسي مع برشلونة، حيث تحدثت بعض التقارير عن أنه يستعد لخوض موسمه الأخير مع الفريق الكتالوني.



