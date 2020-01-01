فيفي عبده بالمايوه على الشاطئ

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آثارت الفنانة فيفي عبده الجدل، من خلال إطلالة جريئة أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية على أحد الشواطئ وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبده" بمايوه حيث ظهرت ملامح جسدها، والذي ظهرت فيه منطقة الصدر، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "مساء الفل مساء النور بحبكم أوي".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حبيت الساحل أكتر ما بحبه"،"فيفي القمر"،"اسكوزمي اسسكوزمي".



يذكر أن الفنان فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"،واستضافت من خلاله عدد من النجوم.