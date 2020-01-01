بداية من الغد.. التفاصيل الكاملة للتصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

يسجل الناخبون فى الخارج، غدا السبت بياناتهم للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج؛ تمهيدا للإدلاء بأصوتهم يومي 9 -10 أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يقوم المصريين بالخارج بالتصويت لأول مرة عبر البريد، لمواجهة جائحة فيروس كورونا ومنع الاختلاط وتطبيق التباعد الاجتماعي.





مواعيد التسجيل





قررت للهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب التسجيل أمام كل ناخب لتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومحل إقامته على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من غدٍ السبت 25 يوليو حتى 31 يوليو، ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وكافة بيانات الإقامة في الخارج بالدولة المقيم بها ودائرته الانتخابية في الداخل.





كشفت هيئة الانتخابات، بعد وضع اسم الناخب فى قاعدة البيانات، يظهر له رقم التسجيل، ويحتفظ بالرقم بدون إطلاع أي شخص عليه حتى مجئ المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9- 10 أغسطس.





وأضافت الهيئة، أنها توفر بطاقات للتصويت في النظام الفردى، والقائمة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومين الاقتراع 9 -10 أغسطس، يدخل الناخب على الموقع ويختار الخانة المخصصة للمصريين فى الخارج يكتب رقم التسجيل الذى تسلمه.





يوم الاقتراع





تظهر بطاقتى الاقتراع الفردى والقوائم، ويكون التصويت على الموقع خلال يومى 9- 10 أغسطس من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء طبقا لتوقيت كل دولة، ويستطيع التصويت كل من سجل بياناته طبقا لكل دائرة قريبة من محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة.





أضافت الهيئة، يقوم الناخب بعد طباعة بطاقات الاقتراع بالتأشير على بطاقة الاقتراع باختيار عدد المرشحين للنظام الفردى يساوي عدد المقاعد الدائرة، ويختار أحد القوائم بالبطاقة لنظام القوائم باستخدام قلم جاف، ولا يسمح بالشطب على بطاقة الاقتراع أو وضع علامات تبين صاحبها.





أكدت الهيئة، يضع الناخب بطاقات الاقتراع داخل مظروف ابيض كبير مع صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر تتضمن الصلاحية والرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة، وإقرار التصويت بكامل البيانات الناخب شخصيا، ويقوم بغلقه ويثبت عليه بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ولا يدون عليه أي بيانات أخرى.





إرسال بيانات





ترسل الأوراق بالبعثة الدبلوماسية عن طريق البريد، وتبدأ اللجان عملها في 9 صباحا وحتى 9 مساء خلال الفترة من 9 حتى 12 أغسطس، لاستقبال خطابات التصويت.





أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يجب للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.





أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ سيكون يومي 9، 10 أغسطس الجارى، وتكون الإعادة في الفترة من 6 سبتمبر حتى 7 سبتمبر، طبقا للتوقيت المحلي





أضاف إبراهيم، أنه للمرة الأولى يسمح بالتصويت عبر البريد للمصريين بالخارج؛ للتسهيل عليهم في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.





المرشحين





أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظام الفردي والقوائم، بعد انتهاء لجان الفحص وطلبات الترشح وصفات المرشحين بعد الانتهاء من مراجعة المستندات من كل مرشح على حده، وبلغ عدد أسماء المرشحين في القائمة المبدئية 762 مرشحا، بينما استبعدت 150 مرشحا لعدم استكمال الشروط والأوراق المطلوبة.





أضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان فحص الطلبات المرشحين تأكدت من شروط الترشح في أسماء المقبولين من المستندات المقدمة، للتاكد من صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي، إذا كان من الأحزاب أو مستقل، كما فحصت المستندات كل المرشحين.





وزارة الهجرة





كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الوزارة استقبلت طلبات من المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبريد، كما أعلنت الهيئة الوطنية عن اجراء الانتخابات عن طريق البريد لسلامة المواطنين، كما دعت مكرم المصريين فى الخارج لتسجيل بياناتهم على موقع الوزارة.





أوضحت وزارة الهجرة، أن هناك تنسيق مع الهيئة لإعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، ويجب على كل ناخب بالخارج تسجيل بياناته من خلال الموقع الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا





واتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت فى الخارج من خلال البريد السريع بسبب القيود الاحترازية فى غالبية الدول والتى تمنع عملية حضور الناخبين بالسفارات فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.



