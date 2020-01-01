في ذكرى ميلادها.. من الصحافة إلى التمثيل.. ما لا تعرفه عن نادية السبع

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية السبع، التي بدأت حياتها المهنية فى الصحافة درست بالمعهد العالى للفنون المسرحية.



ولدت نادية السبع، في عام 1929 بمدينة القاهرة، درست في معهد الفنون المسرحية العالي ثم بدأت العمل بالصحافة بعد تخرجها، بدأت التمثيل العام 1944.



تنوعت أعمالها بين المسرحية والدراما التلفزيونية والمسلسلات التلفزيونية، أول مسلسل إذاعي لها "من أجل ولدي وابن مين؟"، أول فيلم سينمائي شاركت به "طاقية الإخفاء" العام 1944.



ومن أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها "البيت الملعون، اللعبة القذرة، طاقية الإخفاء، الكيلو 99"، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات أبرزها "فرسان الله، طيور بلا أجنحة، مسافرون".



وقدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية: "حدود الله، فرسان الله، جراح عميقة، القاهرة والناس، طيور بلا أجنحة، الأم المثالية، زائر الليل، عيلة الدوغري، مسافرون".



كان آخر أعمالها مسلسل الوقف، والذى عرض فى سنة وفاتها، وذلك عام 1990.



رحلت عن عالمنا الفنانة نادية السبع، في 24 يوليو سنة 1992م عن عمر يناهز 62 عامًا متنوعًا ما بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون.







