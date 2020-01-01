شيما الحاج تشعل "إنستجرام" بإطلالة صيفية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:29 م
شيما الحاج
شيما الحاج
مي مرسي
شاركت الفنانة شيما الحاج، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية على أحد الشواطئ وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الحاج" بميك أب خفيف وقبعة، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة القلب والقالب الله يحفظك"،"ما يبلي الجمال".

وتعتبر شيما الحاج ممثلة من أصول سورية،وكانت قد آثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب إعلانها خطبتها من أحد رجال الأعمال.

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