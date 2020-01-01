الكنيسة تكشف تفاصيل واقعة انتحال صفة رهبان وراهبات لاستدراج الفتيات

حذر القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جميع الأسر المسيحية من التعامل مع اي أشخاص مجهولين، قائلا: انتشرت وبصورة متكررة انتحال شخصيات صفة الرهبان والراهبات والكهنة والمكرسين وغيرهم من خدام الكنيسة في خداع الأسر البسيطة مما يعرض الأسر للخطر.





وقال "حليم" فى تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: لا تتعاملوا مع من لا تعرفونه ولا تعطوا أسراركم لاي شخص أيا كان هذا الشخص لان هذا في منتهي الخطورة ويجب توخي الحذر في وسائل التواصل الإجتماعي أو الكشف عن الأسرار الخاصة للغرباء والحذر من الصفحات الوهمية أو الشركات الوهمية والتي عادة ما تضع إعلان للبنات فقط.





وتابع: هناك صفحات بأسماء وصور كهنة حقيقة ولكن الصفحة مزيفة ويدخل للحديث مع الفتيات ومعرفة الاسرار، وبعض الأسر تتعامل ببساطة وبعدم وعى مع تلك الأمور والحكمة هنا مطلوبة ان يكون عندنا إفراز والموضوع ببساطة هو لا تتعامل مع اَي شخص لا تعرفه معرفة شخصية أيا كان هذا الشخص.









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وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.





وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع.