شيماء سيف تغازل جمهورها بفيديو من "الفيل الأزرق"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:09 م
شيماء سيف
شيماء سيف
مي مرسي
شاركت الفنانة شيماء سيف، فيديو أثناء تقليدها لمشهد للفنانة هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق" وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سيف" تعليقا على الفيديو قائله: "مع الإعتذار للفيل الأزرق..الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليقا هشام ماجد قائلا: "خطيررره"،"اجرام ده مش قادرة بحبك يا شيمو"،"عسل والله".

وتستعد الفنانة شيماء سيف لخوض دور البطولة، الدرامية من خلال مسلسل "بالقوة" والذي ينتمي لنوعية الـ45 حلقة، وسيتم التحضير له خلال الأيام المقبلة واختيار الفنانين.

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