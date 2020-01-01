غدآ.. الأمير أباظه يناقش فيلمي الوصال و قعدة ترابيزة





يناقش غدا السبت الناقد السينمائى "الأمير أباظه" رئيس جمعيه النقاد و رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط السينمائى فيلمــى "وصال" سيناريو وإخراج "عز الدين الفقى" ، "قعدة ترابيزة" للمخرج "فادى خزبك" بدوة لايف تقام في تمام التاسعة مساء عبر الصفحة الرسمية للسينما المستقلة على الفيس بوك ،تقام الندوة عقب عرض الأفلام وتديرها المذيعه "مى علام جدير"







