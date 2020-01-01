غدآ.. الأمير أباظه يناقش فيلمي الوصال و قعدة ترابيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:44 م
الامير اباظة
الامير اباظة
الفجر الفني

يناقش غدا السبت الناقد السينمائى "الأمير أباظه" رئيس جمعيه النقاد و رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط السينمائى فيلمــى "وصال" سيناريو وإخراج "عز الدين الفقى" ، "قعدة ترابيزة" للمخرج "فادى خزبك" بدوة لايف تقام في تمام التاسعة مساء عبر الصفحة الرسمية للسينما المستقلة على الفيس بوك ،تقام الندوة عقب عرض الأفلام وتديرها المذيعه "مى علام جدير" 


يذكر أن الناقد السينمائى أحمد عسر قام  بتدشين صفحه "السينما المستقلة" على الفيس بوك وتسعي الصفحة إلي، دعم السينمائين المستقليين والبحث لحلول المشكلات وذلك لإيجاد مناخ أفضل لهم ، نشر كل مايتعلق بثقافه صناعه الفيلم المستقل عالميا والأفلام الحاصله على جوائز مع تحليلها نقديا وذلك ليتثنى تبادل خبرات الصناعه ، عروض أفلام مصريه وعالميه مستقله قصيره ومناقشاتها فى مواعيد لاحقه للعرض على الصفحه يتم الاعلان عنها وذلك من خلال البث المباشر مع ناقد متخصص ، نشر كل ما يتعلق بالافلام المستقله من مواعيد عروضها وأهم الأفلام والجوائز الحاصله عليها  ورواده وأيضا دعم التجارب المبتدئه وذلك لدعمهم ،نشر مايتعلق بتاريخ السينما المصريه وكواليس هامه ونادره عن تاريخ الصناعه ، برامج دوريه عبر البث المباشر للصفحه للمتخصصين من نقاد وفنانين لنشر الثقافه السينمائية وأيضا نشر ثقافه صناعه الفيلم القصير.

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