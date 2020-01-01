"مصر للطيران" تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الرحلات

أصدرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بيانا اليوم الجمعة، أكدت فيه أن الشركة شهدت اليوم أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو.





وأوضحت الشركة أنه من المقرر أن تقوم بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي ورحلتين إلى أبوظبي وميلانو"، بخلاف رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة وأسوان" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر" ورحلتين جويتين إلى "الكويت ومسقط".





وأضافت الشركة أن الرحلات الـ 41 من المقرر أن تنقل 4000 مسافر من جنسيات مختلفة.



