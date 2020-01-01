وصول الدفعة الأولي من حجاج 2020 إلى مطار الملك عبدالعزيز

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة استعداد للأداء فريضة الحج هذا العام

وقال حساب وزارة الحج والعمرة السعودية على تويتر: "وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة، استقبلت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني اليوم الجمعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم .. حجٌ مبرور وسعيٌ مشكور وذنبٌ مغفور".

ويُقام موسم الحج هذا العام في ظروق استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث اقتصر موسم حج 2020 على المُقيمين داخل المملكة، والذين سيخضعون لحجر صحي قبل وبعد آداء الفريضة.