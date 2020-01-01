عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التراجع عن التعاقد مع الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة









وجاء هذا التراجع بعدما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح بسبب اقتناعه باللاعب إسلام جابر جناح الفريق، وظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الحالية، بالاضافة الى مصطفى فتحي الذي تعافى من فيروس كورونا.





ومن ناحية آخري تسعى الزمالك لإنهاء صفقة الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، وحسمها قبل بداية الانتقالات الصيفية، بعدما تواصل النادي مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على كل شيء ويتبقى موافقة النادي فقط.







