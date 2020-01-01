كاف يستقر على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وأزمة وحيده تواجه البطولة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف

كشفت تقارير صحفية مغربية عن المواعيد الجديدة التي ستقام فيها مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخاذ قرار رسمي في الساعات القليلة الماضية بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب مثلما يحدث وليس من مباراة واحده.

وستلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كل من نادي الزمالك ونظيره نادي الرجاء المغربي وبين النادي الأهلي ونادي الوداد البيضاوي.

وأكد موقع "Le360  سبور" المغربي أنه من المتوقع ان تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا احد يومي 25 و 26 سبتمبر المقبل بينما ستلعب مباريات الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن لم يستقر الاتحاد الإفريقي على البلد التي ستستضيف مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما ذكر الموقع أنه هناك اجتماع عرضت خلاله دولة مصر استضافة المباريات ولكن قوبل هذا العرض بالرفض الشديد من جانب الطرف المغربي وسيحاول الكاف الوصول إلى حل في الأيام القليلة المقبلة.

 

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دوري أبطال إفريقيا الوداد الزمالك ألأهلي

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