كارول سماحة: كنت قلقانة.. وهذه كواليس "Bon voyage"

Advertisements

كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن مفاجأتها من رد الفعل الإيجابي وبنجاح أغنيتها التي طرحت مؤخرا"​Bon Voyage​"، والذي تحققه عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".





وأعربت كارول عن قلقها في بداية الأمر عند طرح الأغنية من الشعب المصري، خصوصا بعد دمج الأغنية العربية بكلمات من اللغة الفرنسية، لكن تفاجأت من رد الفعل وكيف تلقى جمهورها الأغنية بطريقة أسعدتها.





أوضحت "سماحة" خلال مقابلة لها عبر نجوم إف إم في برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع الإعلامية جيهان عبدالله، قائلة:" الأغنية لم تكن من الأساس تحتوي على كلمات فرنسية، لكن بدأ الأمر عندما بدأت بكتابة كلمات الأغنية على لحن الموسيقى، فشعرت أن تقطيع اللحن لا يليق عليه العربي ويحتاج للغة أجنبية".



وتابعت "سماحة" حديثها قائلة:"تحدث إلى الموزع الموسيقي بذلك، وفاجأني بقوله أن الموسيقى لملحن فرنسي، وقتها لم أعرف هذا المعلومة، ومن هنا جاءت الفكرة لإضافة كلمات فرنسية مع العربية".





ومن ناحية أخرى أستكملت كارول حديثها عن أن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد من جائحة كرونا تحتاج لأغاني إيقاعية ومفرحة والأغنية صدرت في الوقت المناسب، وكان من المفترض أن يتم تصوير الكليب في بيروت، لكن بسبب الظروف الصحية الحالية تم تأجيله، لذلك قررت بأن تتعاون مع المخرجة اامصرية باتول عرفة لكي يتم إنجاز هذا الكليب، وعرضه في الوقت المناسب، قائلة عنها:" هي حد موهوب وغيرنا أسلوب الكليب من الرقص للتمثيل"



وتطرقت كارول لفترة التصوير، عن تواجد شركة مخصصة لمتابعة الإجراءات الإحترازية من تفحص وكشف درجة حرارة لكل من يتواجد في موقع التصوير، ومن ناحية أخرى ظهر الفنان باسل الزارو كموديل مع كارول سماحة في الكليب، حيث وجهت له شكر خاص.





ويذكر أن كارول شاركت في كتابة كلمات أغنية "bon voyage" ، وتشارك في كتابة كلمات أغانيها السابقة، أوضحت أنها منذ سبع سنوات وهي تشارك في هذا وبالتالي أصبحت لديها خبرة في هذا المجال، منهم اغنية سهرانين و انسى همومك.





والجدير بالذكر أن أغنية "Bon voyage "، كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف والكليب تولى إخراجه بتول عرفه.







