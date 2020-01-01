انفراد.. حركة تنقلات معاوني المباحث بقطاع أمن الجيزة

حصلت بوابة الفجر على حركة التنقلات الكاملة لمعاوني المباحث بقطاع أمن الجيزة.





شملت الحركة نقل الرائد تامر عبد العزيز إلى إدارة مباحث التموين، الرائد مجدي عوض ضابط بفرقة الوسط، الرائد عباس سعيد فرقة حدائق أكتوبر، الرائد محمد بهاء رئيس نقطة الرماية، الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس نقطة أرض اللواء، الرائد أحمد سرحان ضابط بفرقة العياط والبدرشين.





والرائد محمد خليل فرقة مباحث الشيخ زايد، الرائد مينا خلف فرقة الطالبية والعمرانية، الرائد أحمد حافظ ضابط مباحث البدرشين، الرائد عبد العزيز فرحات ضابط بقسم إدارة تأمين الطرق والمنافذ، الرائد محمد فراج فرقة حدائق أكتوبر، الرائد أحمد البدري ضابط بوحدة مباحث أول الشيخ زايد، الرائد محمد طارق عبد العظيم معاون مباحث الهرم، الرائد محمود فايز ضابط بفرقة شمال أكتوبر، الرائد عبد الرحيم رفاعي معاون مباحث الصف، الرائد محمد عطية معاون مباحث أول أكتوبر، الرائد أحمد مختار معاون مباحث العياط، الرائد كريم محمد معاون مباحث أطفيح، الرائد عمرو مصطفى مباحث مباحث الدقي.





وتضمنت الحركة نقل النقيب محمد السيد كضابط بقسم المساعدات الفنية، النقيب جاسر رزق ضابط بقسم المساعدات الفنية، النقيب هيثم جبر ضابط بوحدة مباحث سجن الصف المركزي، النقيب علاء الدين حسين ضابط بإدارة تأمين أكتوبر، النقيب هيثم رمضان معاون مباحث الحوامدية، النقيب محمد سكر معاون مباحث أبو النمرس، النقيب أحمد حسانين رئيس قسم البحث عن الغائبين بقطاع النفس، النقيب ماجد فوزي معاون مباحث الصف.

النقيب محمد مصباح ضابط بقسم المساعدات الفنية، النقيب مجدي فرج معاون مباحث منشأة القناطر، النقيب محمد عويس معاون مباحث الطالبية، النقيب أحمد جمع معاون مباحث حدائق أكتوبر، النقيب محمد رشا رئيس قسم الرعايا اللاحقة، النقيب طارق ممدوح معاون مباحث العياط، النقيب مؤمن عبيد معاون مباحث الحوامدية، النقيب أحمد عيد معاون مباحث منشاة القناطر، النقيب محمد خالد قسم مكافحة السيارات، النقيب كريم عبد الله إدارة تنفيذ الاحكام، النقيب فادي عماد معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، النقيب وليد جمال ضابط بقسم المساعدات الفنية، النقيب محمد طارق ضابط بقسم إمبابة، النقيب مصطفى الهادي ضابط بتأمين أكتوبر.





وشملت الحركة أيضًا تولي الملازم أول محمد الدبس معاون مباحث أوسيم، الملازم أول فتحي أحمد معاون مباحث أطفيح، الملازم أول محمد طه معاون مباحث كرداسة، الملازم أول محمود ناجي معاون مباحث الدقي، الملازم أول محمد متولي معاون مباحث الوراق، الملازم أول إسلام حمدي معاون مباحث ثان الشيخ زايد، الملازم أول عادل محمد معاون مباحث إمبابة، الملازم أول أحمد سرحان معاون مباحث إمبابة.



