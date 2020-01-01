تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الأمريكية بسب التوترات مع الصين

فتحت وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة إذ يضغط توتر بين أمريكا والصين ومخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 على معنويات المستثمرين، مما محا جميع المكاسب التي حققها المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منذ بداية الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 118.92 أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 26533.41 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.08 نقطة أو ما يعادل 0.53 بالمئة إلى 3218.58 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 167.01 نقطة أو 1.60 بالمئة إلى 10294.41 نقطة.