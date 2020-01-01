تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الأمريكية بسب التوترات مع الصين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
رويترز

فتحت وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة إذ يضغط توتر بين أمريكا والصين ومخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 على معنويات المستثمرين، مما محا جميع المكاسب التي حققها المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منذ بداية الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 118.92 أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 26533.41 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.08 نقطة أو ما يعادل 0.53 بالمئة إلى 3218.58 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 167.01 نقطة أو 1.60 بالمئة إلى 10294.41 نقطة.

أخبار تهمك

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بحر السخنة يبتلع 3 شباب.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

منذ ساعة و نصف

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ أقل من ساعتين

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

03:44 م

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً