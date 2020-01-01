"نيوسينشري" تطرح الإعلان التشويقي لفيلم "الغسال"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:40 م
الغسالة
الغسالة
شيماء يونس
نشرت شركات نيوسينشري والمخرج عصام عبد الحميد الإعلان الرسمي لفيلم "الغسالة"، قبل أيام من طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك.


يظهر في الفيديو الدعائي للفيلم، عدد من نجوم الفن منهم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد و بيومي فؤاد، ويدور الفيلم في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.


ويشار إلى أن مجموعة من الشخصيات علقوا في زمن التسعينات، وبفقدانهم للغسالو يصبحوا عالقون في زمن ليس زمنهم، في محاولة من عمر (أحمد حاتم) في البداية من استخدامها للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

والجدير بالذكر أن الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وسما ماما مساعد مخرج، يشارك في الفيلم كوكبة من النجوم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا .

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