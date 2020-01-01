سحب الثقة من الغنوشي.. تونس توجه صفعة جديدة للإخوان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:16 م
الغنوشي
الغنوشي
سمر حسن
تسعى تونس لتوجيه صفعة جديدة لجماعة الإخوان من خلال عزل راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنتمي لحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من منصبه على خلفية اتهام أعضائها بالقسام بعمليات اغتيالات سياسية ضد الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس.

رئيس البرلمان 
عقد مجلس النواب التونسي، مساء الجمعة، اجتماع لتحديد جلسة برلمانية التصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد أرجئ الاجتماع، من الخميس إلى الجمعة بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية بسبب بالتحايل حركة النهضة.

وأكد قيس سعيد الرئيس التونسي، أن بلاده ستكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، شدد سعيد، طبقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، على حرص تونس بتوفير كل امكانياتها لكشف الحقيقة، موضحا أن دماء الشهداء لن تذهب، مجددا حرصه على تطبيق القانون على الجميع.

محاكمة الحركة
يحاسب القضاء التونسي مصطفي خذر، في جريمة اغتيال النشطاء السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذان قتلا بالرصاص في عام 2013، ويشرف مصطفى خذر على الجهاز السري لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان الحالي.

القت السلطات التونسية، في 5 يونيو الماضي، القبض على مصطفى خذر بسبب اغتياله للبراهمي وبلعيد، ويأتي اعتقال مصطفى خذر بعد اتهامه بالامتناع عن تقديم معلومات عن أحد الجرائم الإرهابية بعد علمه بالمخطط لاغتيال الناشطين، واعتقلت السلطات التونسية مع مصطفى خذر، وعامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به البراهمي وبلعيد، ومحمد العكاري لمشاركته في جريمة الاغتيال.

قد اغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، اغتيل بلعيد في 6 فبراير 2013، واغتيل محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، وقد أثار اغتيالهما موجة احتجاجات واسعة في البلاد.

سحب الثقة
كشف نبيل حاجي وزهير المغزاوي ممثل الكتلة الديمقراطية عن انسحابهما من الاجتماع للنظر في سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي بسبب احتجاجهما على تحايل من حركة النهضة والغنوشي.

وأعلنت مصادر صحفية، أن مكتب البرلمان التونسي يؤكد على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويسود إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، واستبعاد حركة النهضة من حكومة مقبلة، يواجه تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إبعاد حركة النهضة مع تصاعد الاتهامات.

الاعتصام مستمر
قال محمد كريم عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي بدون تعطيل العمل "اعتصام يستهدف منع دخول العناصر الإرهابية تابعة لحركة النهضة مبنى البرلمان".

يواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

كما يطالب نواب بعدم إدخال كتلة "ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، مما أثار جدل واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية ذلك على خلفية اتهام حركة النهضة بالمشاركة في عمليات ارهابية.

وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي يسحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ وسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

مصير الحكومة
تسير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في تونس لإبعاد حركة النهضة برئاسة الغنوشي عن الحكم مع زيادة الاتهامات بتعطيل العمل الحكومي في البلاد، واتهم إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، حركة النهضة بالتعامل مع الحكم كمكسب سياسي لتحقيق الامتيازات والولاءات، بأنها لا تهتم بمصلحة البلاد.

كما كشف إلياس الفخفاخ، أن حركة النهضة عرضت عليه مواصلة عمله على رأس الحكومة، لكنه رفض شروطهم للبقاء في قصر القصبة "حركة النهضة كانت طرفا في حكومته ثم سحبت منها الثقة وعملت على إطاحته، بالتعاون مع أطراف متهمة بشبهات فساد بدون سحب وزراءها من هذه الحكومة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سحب الثقة تونس الغنوشي البرلمان الإخوان

أخبار تهمك

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ أقل من ساعتين

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بحر السخنة يبتلع 3 شباب.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

منذ ساعة و نصف

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ ساعة و 12 دقيقة

ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

منذ 39 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

علي العريض ينفي وجود أي تنظيم سري تابع لحركة النهضة

رابطة حقوق الانسان تطالب مؤسسات الدولة بالإجابة الفورية على ما أوردته هيئة الدفاع عن الشهيدين "البراهمي" و"بلعيد"

النيابة العمومية تأذن باجراء الابحاث اللازمة في المعطيات التي ذكرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

هيئة المحامين تقدم شكايتين في موضوع التهديدات التي طالت المحاميين عبد الفتاح مورو وعماد الهرماسي

فضّ اعتصام أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي: الداخلية توضح

النهضة تطرح امكانية سحب الثّقة من حكومة الشاهد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

03:44 م

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً