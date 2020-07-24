ننشر المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2020
الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:13 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة الموافق 24/7/2020، المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المستندات تتمثل في:
1- يجب على المتقدم ملء استمارة إلكترونية تحتوي على البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية.
2- يجيب المتقدم على الأسئلة التي تقيس مدى قدرته على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.
3- يجب على المتقدم الدخول على صفحة التقديم للوظائف الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية من خلال هذا الرابط.
4- في الخطوة التالية يتعين على المتقدم التحقق من قراءة الشروط حيث توجد فرصة واحدة لملء الاستمارة فيتعين عليه النقر على "أوافق على جميع الشروط والأحكام، ثم النقر على "التالي".
5- بعدها يظهر للمتقدم أيقونة لتأكيد الموافقة، وقراءة كل الشروط ثم النقر على كلمة " موافق".
6- بعد أن يتم إستيفاء البيانات، حيث يجب أن يتأكد المتقدم من إدخال إسمه الرباعي، ورقم البطاقة القومي، البريد الإلكتروني، الوظيفة الحالية، والوظيفة المتقدم عليها.
7- بعد هذا الخطوة الأخيرة هي أن يتم النقر على لست روبرت والنقر على كلمة "التالي".
8- بعد إجراء التقييم سيتم التواصل مع المتقدم من خلال البريد الإلكتروني، وعلى المتقدم المتابعة المستمرة لبريده الإلكتروني.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية، والتي تم فتح باب التقدم لها من اليوم، الخميس، ولمدة 15 يوما من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
وقالت وزارة التربية والتعليم: "سوف يتم الاختيار المبدئي بناءً على الأعلى تقييمًا في كل مراحل عملية التقدم، وأهمها الإجابة عن الاختبار الإلكتروني أو الورقي".
ننشر المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2020
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