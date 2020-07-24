ننشر المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة الموافق 24/7/2020، المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المستندات تتمثل في:

1- يجب على المتقدم ملء استمارة إلكترونية تحتوي على البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية.





2- يجيب المتقدم على الأسئلة التي تقيس مدى قدرته على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.





3- يجب على المتقدم الدخول على صفحة التقديم للوظائف الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية من خلال هذا الرابط.





4- في الخطوة التالية يتعين على المتقدم التحقق من قراءة الشروط حيث توجد فرصة واحدة لملء الاستمارة فيتعين عليه النقر على "أوافق على جميع الشروط والأحكام، ثم النقر على "التالي".





5- بعدها يظهر للمتقدم أيقونة لتأكيد الموافقة، وقراءة كل الشروط ثم النقر على كلمة " موافق".





6- بعد أن يتم إستيفاء البيانات، حيث يجب أن يتأكد المتقدم من إدخال إسمه الرباعي، ورقم البطاقة القومي، البريد الإلكتروني، الوظيفة الحالية، والوظيفة المتقدم عليها.





7- بعد هذا الخطوة الأخيرة هي أن يتم النقر على لست روبرت والنقر على كلمة "التالي".





8- بعد إجراء التقييم سيتم التواصل مع المتقدم من خلال البريد الإلكتروني، وعلى المتقدم المتابعة المستمرة لبريده الإلكتروني.