غدا.. 32 ألف و552 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ
الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:10 م
عمرو الشامي
تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا السبت الموافق 25 يوليو والتى تنتهى الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالجان والاستراحات ومراكز التوزيع في ظل تداعيات فيروس كورونا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وتابع محافظ كفر الشيخ، جاهزية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، فتم تطهير وتعقيم 137 لجنة ب 13 إدارة لاستقبال 32 ألف و552 طالب وطالبة، كما تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات،وعددها 37 استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، وتم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 30 خط توزيع، وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة،وتم تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان بواقع منسق بكل إدارة ومشرفين اثنين بكل لجنة، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وتعليق لوحة استرشادية وملصقات توعوية تحتوي على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بكل لجنة، وأنه تم تجهيز واقيات الوجه والكمامات وأكياس جيل التعقيم التي سيتم توزيعها على الطلاب، وتم توفير الأجهزة المخصصة لتغليف أحذية الطلاب بكل لجنة.
وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، تم عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لنقل أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين اللجان، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه والتموين والحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.
وأضافت وكيل الوزارة: تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمين بالاستراحات لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال الدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، وجميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعي في الاستراحات قربها من الجان، لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات،ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميًا، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.
وقالت وكيل الوزارة: يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، غدًا السبت، الساعة العاشرة صباحا، ويتسلم الطلاب أسئلة التربية الدينية، ليسلمها لجنة يوم الثلاثاء المقبل، وكل لجنة فرعية تضم 14 طالبًا فقط، وهناك 30 خط سيارة لتوزيع الأسئلة من مركز الأسئلة على اللجان بالتعاون مع الشرطة.
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