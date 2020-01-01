غدا.. 32 ألف و552 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا السبت الموافق 25 يوليو والتى تنتهى الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالجان والاستراحات ومراكز التوزيع في ظل تداعيات فيروس كورونا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وتابع محافظ كفر الشيخ، جاهزية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، فتم تطهير وتعقيم 137 لجنة ب 13 إدارة لاستقبال 32 ألف و552 طالب وطالبة ، كما تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات،وعددها 37 استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، وتم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 30 خط توزيع، وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة،وتم تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.