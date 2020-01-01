محمد محمود يؤدي تدريبات تأهيلية قبل مواجهة سموحة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:05 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أدى محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مباراة فريقه الودية أمام سموحة.

ويواجه الأهلي بعد قليل نظيره سموحة في المباراة التي ستقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

وخاض لاعب وسط الأهلي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المباراة، حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويغيب محمد محمود عن الأهلي منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر.



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