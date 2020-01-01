الولايات المتحدة تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل لليوم الثالث على التوالي أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

 

وأكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 1114 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1195 وفاة الأربعاء و1082 وفاة الثلاثاء.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 68663 إصابة جديدة، مقارنة مع 71695 إصابة سجلت الأربعاء و64534 إصابة الثلاثاء.

 

وبناء على بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم 4038864 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 144305 حالات وفاة و1233269 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة في العالم.

 

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,735 مليون إصابة، بينهم أكثر من 637 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,595 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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