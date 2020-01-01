عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

وافقت إدارة النادي الأهلي على إذاعة مباراة الفريق الودية أمام سموحة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الأزمة التي شهدتها عملية بث المباراة.





حيث أصر مسؤولو النادي الأهلي في البداية على عدم البث إلا في وجود وحدة البث الخارجي وليس عبر جهاز (التي فيو) لضمان إخراج المباراة بشكل يليق بالنادي الأهلي ولااعبيه وقيمته التسويقية وجماهيره العريضة المتعطشة لمشاهدة فريقه بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.





وجاءت موافقة الأهلي بإذاعة مباراة سموحة عبر جهاز التي فيو نظرا لضيق الوقت ولكن إدارة النادي حصلت على تعهدات من قناة اون تايم سبورت بإذاعة المباريات المقبلة عبر وحدة البث الخارجية.



