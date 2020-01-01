مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال يرفض حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة علمًا بأن مبابي أكد في تصريحات صحفية سابقة بأنه سيستمر مع الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لمبابي من أجل تجديد أثناء توقف منافسات بطولة الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي قال لإدارة باريس سان جيرمان بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير، وأن النجم الفرنسي يواصل رفضه عروض التجديد المقدمة من ناديه الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مبابي في صيف 2021 أي قبل عام واحد فقط من نهاية عقده وأن مسئولي الملكي يعتمدون على عدم موافقة مبابي على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

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