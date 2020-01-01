بهذه الصورة .. أحمد حاتم يستعيد ذكرياته القديمة

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يحرص الفنان أحمد حاتم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له نادرة، وعلق قائلاً"أحلام الفتي الطايش ..زمان وأنا صغير".



يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض فيلمه الجديد "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ‏ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ‏ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين ‏الشباب، وكان الفيلم مرشح للعرض فى موسم عيد الفطر الماضى قبل الغائه بسبب ‏اغلاق دور العرض للوقاية من كورونا‎.‎