تعرف على قائمة موسم افلام عيد الاضحي 2020

افلام عيد الاضحي ينتظر المصريين من عشاق شاشة السينما ومتابعيها الموسم السينمائي الأقوى من كل عام وهو أفلام عيد الأضحى فالجميع يتلهف للذهاب إلى دور العرض ومشاهدة الأفلام الجديدة خاصة بعد فتح دور العرض والسينمات بعد إغلاقها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت أغلب دول العالم، ويتنافس هذا الموسم 6 أفلام من المنتظر عرضها لأول مرة أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 2020.









افلام عيد الاضحى





يتنافس بشكل قوى مجموعة من نجوم الشباك وفناني الصف الأول على صدارة المبيعات هذا الموسم السينمائي أبرزهم أحمد عز وحسن الرداد ومحمود حميدة، ويغيب عن هذا الموسم مجموعة من الفنانين المعتاد ظهورهم في هذا الموسم المميز منهم (محمد رمضان – تامر حسني – كريم عبد العزيز – أحمد السقا – محمد هنيدي)، وخلال السطور التالية نرصد لكم اسماء الافلام المعروضة في عيد الاضحى وأبرز النجوم والابطال المشاركين فيهم.









قائمة افلام العيد





فيلم العارف من بطولة الفنان أحمد عز ويشارك في البطولة كل من (أحمد فهمي – محمود حميدة – مصطفى خاطر – أحمد خالد صالح).





فيلم الغسالة بطولة كل من (هنا الزاهد – محمود حميدة – أحمد حاتم – بيومي فؤاد).





فيلم توأم روحي بطولة الفنان حسن الرداد ويشارك في البطولة كل من (أمينة خليل – عائشة بن أحمد – رجاء الجداوي).





فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ويشارك في البطولة (عبير صبري – مايا نصري – منه فضالي – أحمد التهامي – مدحت تيخه – ايمي إسلام – مصطفى هريدي).





فيلم ورقة جمعية بطولة كل من (لوسي – ميدو عادل – سهر الصايغ – سامي فهمي – محمود فارس – إبراهيم السمان – أحمد صيام – سامي مغاوري).



