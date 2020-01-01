العطاء والانسانية.. كيف هنأ الساحل الغربي بخير الإمارات خلال أزمة كورونا؟

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الإغاثي عبر تقديم مساعدات صحية، تساعد المدنيين على مواجهة الأعباء الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية.

 

دولة الإمارات وهي تتعرّض لحملات افتراءات مشبوهة من قِبل حكومة الشرعية، تجاهلت كل هذه الحملات وأكملت السير في طريقها الإنساني، وذلك عبر تقديم مساعدات طبية لمناطق الساحل الغربي، بعدما خلّفت الحرب الحوثية مأساة صحية شديدة البشاعة.

 

وفي التفاصيل، واصلت عيادات الهلال الأحمر الإماراتي الطبية المتنقلة، رعايتها الطبية المجانية للمواطنين في مختلف مناطق الساحل الغربي.

 

انتشرت العيادات الطبية المتنقلة - المكونة من 12 طبيبًا - في قرية السوادية التابعة لمديرية الوازعية بمحافظة تعز، ورصدت العيادات تفشي الإسهالات المائية والأمراض الطفيلية مثل الجارديا والبلهارسيا نتيجة لاستخدام مياه الينابيع والتى تحتوي على قواقع تتسبب في نقل البلهارسيا والالتهابات الرئوية والأمراض الجلدية والتهاب اللوزتين.

 

واستقبلت العيادات الطبية 200 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن، وفحصت المرضى وقدمت الأدوية المجانية للأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي.

 

هذه الجهود الإغاثية تضاف إلى سلسلة طويلة من المساعدات التي دأبت دولة الإمارات على تقديمها طوال الفترة الماضية، عملًا على تمكين المواطنين من التصدي للأعباء الناجمة عن الحرب الحوثية.

 

وتوثّق الأرقام الأممية وكذا الصادرة عن المنظمات المعنية حالة صحية شديدة البشاعة، بعدما غرست المليشيات الحوثية بذور بيئة صحية متردية شهدت على انتشار وتفشي الكثير من الأمراض والأوبئة، كما عملت المليشيات أيضًا على استهداف الكوادر الطبية من أجل مضاعفة  المأساة.

 

 في مقابل ذلك، كثّفت دولة الإمارات من جهودها الإغاثية عملًا على مواجهة هذه المأساة، وقوبلت مساعدات أبو ظبي بالكثير من الإشادات الدولية التي ثمّنت الدور العظيم الذي لعبته  الإمارات للتصدي للأعباء الإنسانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المارات

أخبار تهمك

عاجل| بحر السخنة يبتلع 3 شباب.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

منذ ساعة و نصف

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 40 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

منذ 38 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الإماراتي يكثف مساعداته العاجلة لأهالي الساحل الغربي

الهلال الأحمر الإماراتي يكثف مساعداته في الساحل الغربي باليمن

36 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الساحل الغربي لليمن

36 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الساحل الغربي لليمن

36 ألف يمني استفادوا من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي خلال 5 أيام

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أكثر من 180 طنا من المواد الغذائية على أهالي المديريات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

03:44 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً