بهذه الطريقة ..هنا الزاهد تروج لفيلمها الجديد"الغسالة"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:29 م
الغسالة
الغسالة
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو البرومو الخاص لفيلمها الجديد"الغسالة"، الذى من المقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك.


يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.



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