عودة مرشحين لسباق الشيوخ بعد استبعادهما في الإسكندرية
الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:44 م
محمد رجب - دينا حسن
قررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، اليوم الجمعة، إعادة عدد من 2 المرشحين تم استبعادهما من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي بالدائرة الرابعة الإسكندرية، للماراثون الانتخابي بعد قبول طعونهما الانتخابية.
وكانت المحكمة قبلت الطعون لكل من محمد محرم أحمد وطلعت مرزوق عبد العزيز فردي مستقلين "حزب النور " شكلا، وفي الموضوع بوقف القرار السلبي المتضمن استبعادهما من كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت اللجنة المشرفة على تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، قررت استبعاد 6 متقدمًا من بين 72 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة ليصبح العدد المرشحين على المقاعد الفردية بعد إعادة المرشحين بعالية إلى 68 مرشحًا لخوض الانتخابات على ٧ مقاعد فردية في دائرة محافظة الإسكندرية.
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ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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