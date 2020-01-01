عودة مرشحين لسباق الشيوخ بعد استبعادهما في الإسكندرية

قررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، اليوم الجمعة، إعادة عدد من 2 المرشحين تم استبعادهما من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي بالدائرة الرابعة الإسكندرية، للماراثون الانتخابي بعد قبول طعونهما الانتخابية.





وكانت المحكمة قبلت الطعون لكل من محمد محرم أحمد وطلعت مرزوق عبد العزيز فردي مستقلين "حزب النور " شكلا، وفي الموضوع بوقف القرار السلبي المتضمن استبعادهما من كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار.





وكانت اللجنة المشرفة على تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، قررت استبعاد 6 متقدمًا من بين 72 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة ليصبح العدد المرشحين على المقاعد الفردية بعد إعادة المرشحين بعالية إلى 68 مرشحًا لخوض الانتخابات على ٧ مقاعد فردية في دائرة محافظة الإسكندرية.





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