بإطلالة صيفية ..نسرين آمين في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:28 م
نسرين امين
نسرين امين
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نسرين آمين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين آمين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، وعلقت قائلة"وقت الصيف".


يذكر أن آخر أعمال نسرين آمين مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

منذ 34 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ أقل من ساعتين

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 36 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| بحر السخنة يبتلع 3 شباب.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

03:44 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً