بإطلالة صيفية ..نسرين آمين في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة نسرين آمين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نسرين آمين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، وعلقت قائلة"وقت الصيف".





يذكر أن آخر أعمال نسرين آمين مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.