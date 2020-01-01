"محمد سامي يوضح سبب اعتذار محمد رمضان عن "نسل الأغراب"
الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:24 م
سيدة صادق
صرح المخرج محمدسامي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الراديو بيضحك" الذي يذاع عبر إذاعة الراديو 9090 المصرية، إنه كان متعاقدًا على إخراج مسلسل من بطولة أحمد_السقا، وذلك قبل تعاقده حتى على مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي أن المشروع تأجل لرمضان 2021،
وأشار سامي إلي أنه عندما وضع سامي الفكرة الرئيسية للموضوع وبدأ في ترشيح بطل أخر مع السقا، قام بترشيح محمد رمضان من ضمن تلك الترشيحات، وبالفعل تم ذلك الا أن المشروع تأجل لرمضان 2021،
وبدأ في ترشيح بطل أخر مع السقا، كان محمد_رمضان من ضمن تلك الترشيحات، وبالفعل تم التواصل معه بشكل رسمي لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى التواصل معه بشكل جاد لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى.
ونفى المخرج المصري الأخبار التي ترددت عن سبب اعتذار "رمضان" عن تقديم الدور، هو اشتراطه لوضع اسمه بشكل معين في تترات العمل، وقتل هذا غير صحيح
وأكد المخرج محمد سامي أن "رمضان،" لم يهتم بالحديث عن ترتيب اسمه، والسبب الحقيقي لإعتذاره هو التوقيت لم يكن مناسبًا له، لكنه كان مرحبًا بفكرة التعاون مع أحمد السقا، وتابع: "رمضان ماكنش مش معترض على الموضوع بقدر ما هو معترض على توقيت الموضوع"
وأشار سامي إلي أنه عندما وضع سامي الفكرة الرئيسية للموضوع وبدأ في ترشيح بطل أخر مع السقا، قام بترشيح محمد رمضان من ضمن تلك الترشيحات، وبالفعل تم ذلك الا أن المشروع تأجل لرمضان 2021،
وبدأ في ترشيح بطل أخر مع السقا، كان محمد_رمضان من ضمن تلك الترشيحات، وبالفعل تم التواصل معه بشكل رسمي لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى التواصل معه بشكل جاد لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى.
ونفى المخرج المصري الأخبار التي ترددت عن سبب اعتذار "رمضان" عن تقديم الدور، هو اشتراطه لوضع اسمه بشكل معين في تترات العمل، وقتل هذا غير صحيح
وأكد المخرج محمد سامي أن "رمضان،" لم يهتم بالحديث عن ترتيب اسمه، والسبب الحقيقي لإعتذاره هو التوقيت لم يكن مناسبًا له، لكنه كان مرحبًا بفكرة التعاون مع أحمد السقا، وتابع: "رمضان ماكنش مش معترض على الموضوع بقدر ما هو معترض على توقيت الموضوع"