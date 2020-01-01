"محمد سامي يوضح سبب اعتذار محمد رمضان عن "نسل الأغراب"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:24 م
محمد سامي
محمد سامي
سيدة صادق
‏صرح المخرج محمدسامي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الراديو بيضحك" الذي يذاع عبر إذاعة الراديو 9090 المصرية، إنه كان متعاقدًا على إخراج مسلسل من بطولة ‎أحمد_السقا، وذلك قبل تعاقده حتى على مسلسل "‎البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي أن المشروع تأجل لرمضان 2021،


وأشار سامي إلي أنه عندما وضع سامي الفكرة الرئيسية للموضوع وبدأ في ترشيح بطل أخر مع السقا، قام بترشيح ‎محمد رمضان من ضمن تلك الترشيحات، وبالفعل تم ذلك الا أن المشروع تأجل لرمضان 2021،

وبدأ في ترشيح بطل أخر مع السقا، كان ‎ محمد_رمضان من ضمن تلك الترشيحات، وبالفعل تم التواصل معه بشكل رسمي لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى التواصل معه بشكل جاد لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى.

‏ونفى المخرج المصري الأخبار التي ترددت عن سبب اعتذار ‎"رمضان" عن تقديم الدور، هو اشتراطه لوضع اسمه بشكل معين في تترات العمل، وقتل هذا غير صحيح


‏وأكد المخرج محمد سامي أن ‎"رمضان،" لم يهتم بالحديث عن ترتيب اسمه، والسبب الحقيقي لإعتذاره هو التوقيت لم يكن مناسبًا له، لكنه كان مرحبًا بفكرة التعاون مع أحمد السقا، وتابع: "رمضان ماكنش مش معترض على الموضوع بقدر ما هو معترض على توقيت الموضوع"

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