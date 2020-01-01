كنزة مرسلي تطرح "غلطة زمان" وتتجاوز ١٠٠ ألف مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:11 م
كنزة مراسلي
كنزة مراسلي
الفجر الفني
 طرحت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي احدث اغانيها “غلطة زمان " على قناتها الرسمية على يوتيوب علي طريقه lyrics video، الأغنية بلهجة الجزائرية من كلمات رضا شريف والحان DJ Ade تصوير وتصميم الكليب صالح جحيش ونسيم بن سليمان.

غلطة زمان كان من المفترض ان تطرحها كنزة قبل شهر رمضان ولكن نظرا لظروف الكورونا والحجر الصحي قررت تأجيلها الي ان قررت طرحها هذه الأيام، ولكونها لم تستطيع السفر وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة ان تطرحها علي طريقة lyrics video ولكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه، وهذا ما تفعله كنزة بكونها تبحث عن كل ما هو جديد ومختلف، وقد استطاعت الاغنية ان تصل الي ١٠٠ الف مشاهدة في اقل من ٢٤ ساعه من طرحها علي قناتها الرسمية .

الجدير بالذكر ان كنزة قدمت خلال عامين عدد من الكليبات التي استطاعت من خلالها ان تصل الي نسبة مشاهدات تجاوزت الملايين من المشاهدات وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري واستطاعت ان تحتل الترند في عدد من الدول ، كما تعمل حاليا ً علي أغنية جديدة ولكن ستكون هذه المرة بلهجة المصرية .


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