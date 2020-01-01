عاجل| بحر السخنة يبتلع 3 شباب.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

في واقعة مؤسفة، لقي 3 شباب مصرعهم غرقا في أحد المناطق المفتوحة على البحر بمنطقة الأدبية في اتجاه السخنة، وكلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتكثيف أعمال البحث للعثور على المفقودين.





وجرى الدفع بفرق من إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى منطقة الأدبية؛ للبحث عن الشباب الثلاثة المفقودين.





وناشد السكرتير العام لمحافظة السويس، مدير إدارة الأزمات والكوارث في المحافظة باستمرارعمل فريق الإنقاذ النهري والحماية المدنية وتذليل كل العقبات حتى العثور على المفقودين والتواصل مع الجهات المعنية.



