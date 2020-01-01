انت اطرق بابي الحلقة 3 | تفاصيل واحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "انت اطرق بابي" ومواعيد عرضه واترددات لقنوات الناقلة له





انت اطرق بابي الحلقة 3 | تصدر المسلسل التركي "أنت أطرق بابي"، للفنانه التركية هاندا أرتشيل مؤشر البحث على جوجل منذ قليل، وذلك بعد عرض الحلقه 3 منه أمس على شاشات التليفزيون.





أحداث مسلسل انت اطرق بابي

وتدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي حول سيدة تركية تسعى للنجاح في حياتها الدراسية ولكنها ستقع في الحب من رجل أعمال ويشترط عليها للزواج به استكمال تعليمها والمسلسل في إطار فكاهي وكوميدي.





مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي

يعرض مسلسل "انت اطرق بابي" عبر شاشات فوكس تي في مساء يوم الأربعاء، من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 بتوقيت السعودية و7:00 بتوقيت القاهرة.





مسلسل "انت اطرق بابي" واحدا من المسلسلات المدبلجة، وتدور أحداثها حول سيدة تركية تسعى للارتباط برجل أعمال شهير، ويشترط لقبوله الزواج بها استكمالها تعليمها، ويجمع مسلسل "انت اطرق بابي" بين الحس الفكاهي والحس الرومانسي أيضا.





يعرض مسلسل انت "اطرق بابي"، كل أربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، على شاشة قناة فوكس تي في، والتي نعرض التردد الخاص بها في السطور التالية، لإمكانية متابعة المسلسل التركي الذي يجذب عدد كبير من المشاهدين.





تردد المسلسل التركي انت اطرق بابي

وعرضت الحلقة الأولى من مسلسل أنت اطرق بابي، على شاشة قناة فوكس تي في، ويمكن متابعة باقي الحلقات على القناة، عبر التردد التالي:





القمر الصناعي: نايل سات.





التردد: 11296.





معدل الترميز: 27500.





الاستقطاب: V





معامل تصحيح الخطأ: 4/3.





وتعرض حلقات المسلسل على شاشة القناة مدبلجة للغة العربية.





تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل انت اطرق بابي

بدأت انت اطرق بابي الحلقة 3 بحفل الخطوبة ورقص سركان وايدا بشكل رومانسي نال إعجاب الحضور، وارتدوا خواتم الخطوبة، ما جعل "سيلين" تشعر بالغيرة من "ايدا" لتخبرها بأن خطيبها سيكسر قلبها، وأنها تفهمه جيدا، في محاولة لإدخال الشك والغضب بينهما.





تفاصيل انت اطرق بابي الحلقة 3

وشهدت أحداث انت اطرق بابي الحلقة 3 تسارعًا كبيرًا في الأحداث وتطورات جديدة بعدما توقفت الحلقات السابقة عند مواقف جذبت الجمهور المتابع هذا العمل الدرامي، إلى ضرورة مواصلة ومتابعة هذا العمل وترقب حلقاته، لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور، ومحاولة ترتيب الأحداث وربط الطلاسم التي تعرض خلال الحلقات.





انت اطرق بابي الحلقة 3 وخطوبة سركان وايدا

وبدأت انت اطرق بابي الحلقة 3 بخطوبة سركان واياد "المزيف" حيث أقيم حفل مميز تعرض ايدا خلاله للسخرية من قبل الحضور بسبب ملابسها وطريقتها في التعامل والتي تؤكد أناه ليست ابنة رجل أعمال معروف وأنها فتاة بسيطة تنتمي للطبقة الكادحة.





انت اطرق بابي الحلقة 3 وانزعاج ايدا

وأعربت "ايدا" عن انزعاجها من تصرفات والدة سركان والضيوف معها، خلال أحداث انت اطرق بابي الحلقة 3 ويحاول "سركان" تحسين مزاجها بعدة طرق، وتساءل عن أسباب عدم عودة "ايدا" للجامعة بعد إلغاء منحتها في إيطاليا، لتجيب أن المنحة التي قدمت لها من جامعتها الأصلية ألغيت بعد حصولها على منحة إيطاليا ولم تستطع الدفع لهذا طردت.



