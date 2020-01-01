مسحة طبية جديدة لفريق الأهلي بعد غدٍ الأحد





يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مسحة طبية جديدة بعد غدٍ الأحد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يتخذها النادي للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي.





ويواجه الأهلي نظيره سموحة وديًّا في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد لعودة منافسات الدوري الممتاز.





جدير بالذكر أن الأهلي يعود لمواجهات الدوري يوم 9 أغسطس القادم أمام إنبي.



