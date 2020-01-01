رئيس رابطة الدوري الإسباني مهدد بالرحيل عن منصبه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يدرس بالفعل تقديم إسقالته من منصبه وذلك بسبب وجود بعض المشاكل في دوري الدرجة الثانية.

وأكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن تيباس يفكر في تقديم إستقالته من منصبه عقب اكتشاف عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فريق فوينلابرادا بالدرجة الثانية.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن فوينلابرادا كان ينافس فريق ديبورتيفو لاكورونيا على البقاء في الدرجة الثانية الأمر الذي أدى إلى تأجيل مباراة الفريقين بشأن البقاء في الدرجة الثانية.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأنه تم اكتشاف 16 حالة مصابة بفريق فوينلابرادا بفيروس كورونا بينما طالب لاكورونيا بهبوط فوينلابرادا الذي خالف البروتوكول الصحي لرابطة الدوري الإسباني.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وجعلت المجلس الأعلى للرياضة يصدر بيانًا أغضب تيباس علمًا بأن نجل تيباس يعمل مستشاراً قانونياً في فوينلابرادا.

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