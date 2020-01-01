ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

أبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اهتمامه بالتعاقد بالفرنسي أدريان تريبيل، لاعب نادي أندرلخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "voetbalprimeur" البلجيكية، أن الأهلي يأتي ضمن عدد كبير من الأندية الراغبة في ضم لاعب وسط أندرلخت في التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت الصحيفة البلجيكية أن راتب اللاعب الفرنسي أدريان تريبيل، أصبح يشكل عبئًا على النادي البلجيكي.

وأكدت أن فايلر يرغب في ضم اللاعب الفرنسي، إلا أنه لم تحدث أي خطوة رسمية حتى الآن من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.





ويتبقى في عقد أدريان تريبيل مع أندرلخت 3 أعوام، حيث أنه مستمر حتى عام 2023.







