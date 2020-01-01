بهذه الكلمات.. محمد دياب يغازل زوجته عبر إنستجرام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:18 م
محمد دياب
محمد دياب
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمد دياب على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد دياب عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها مع زوجته، وعلق قائلاً"زي ماانتي انتي زي ماانتي".


وكان محمد دياب شارك في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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