مرتضي منصور يعتمد تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:52 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
أعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين. 


وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين؛ وأحمد سمير مدير فني للقطاع.


ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006.


كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراتس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني.
وفيما يلي التشكيل الكامل لقطاع الناشئين ومدرسة الكره والأكاديمية :

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