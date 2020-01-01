السعودية: 2378 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 شخصا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 262772 حالة مؤكدة، بزيادة 2378 إصابة عن المسجلة أمس.





وقالت الوزارة "تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 215731 حالة (82% من إجمالي الإصابات المسجلة).





وأعلنت الوزارة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 2672 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 44369 حالة، منها 2143 حالة حرجة.





وتم إجراء 52502 فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 95ر2 مليون للكشف عن كورونا.





وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في مكة المكرمة التي سجلت 195 إصابة، تلتها الرياض 139 إصابة، ثم الهفوف 135 إصابة، حفر الباطن 130 إصابة، المبرز 123 إصابة، والطائف 114 إصابة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



