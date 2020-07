ناهد السباعي تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها "my favorite super star"

Advertisements

"

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور تجمعها مع الفنانة منة شلبي لتهنئها بعيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "السباعي " علي الصورة بكلمات طيبة قاصدة تقديم المعايدة والتهنئة ل"منة" حيث كتبت :" أسعد عيد ميلاد لنجمتي المفضلة، أختي، اتمنالك السنة دي المزيد من الحظ والنجاح في كل شيء، بحبك يا احلي وأجدع منجاية في الدنيا".

"Happiest birthday my favorite super star, my sister and my unpaid therapist may this year bring u lots of luck and success in everything.love u ya a7la w agda3 mangaya f el doni"



وتبادل جمهور" ناهد"معها التعليقات وقامو بتهنئة منة بعيد ميلادها قائلين :"وحشتينا يا منة، كل سنة وانتي طيبة وجميلة، من أجمل الفنانات، الجميلة منه شلبي.



وقام العديد من نجوم الفن بتقدم التهنئة لمنة شلبي بمناسبة عيد ميلادها وكان ابرزهم الفنان احمد رزق والفنانة صبرين، والفنانة ناهد السباعي ، حيث اتمت منه شلبي عامها ال 38.