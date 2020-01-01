بيان عاجل من الديوان الأميري الكويتي بشأن صحة الشيخ صباح الأحمد





أصدر الديوان الأميري الكويتي، اليوم الجمعة، بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.





وجاء في البيان، أن "أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".





وذكر الديوان الأميري في وقت سابق، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عاما، والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.





ويأتي ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم الأحد الماضي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، من دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.





وفي سبتمبر الماضي أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك تأجيل اجتماع مرتقب بين الشيخ صباح والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



