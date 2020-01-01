الزراعة: ضبط 15 طن لحوم فاسدة في 5 محافظات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، اليوم الجمعة، عن ضبط حوالي 15 طن و676 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، غير صالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات" أسوان، سوهاج، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة".

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، أن ذلك ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأكد البيان، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 10 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق آخر، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الجمعة عن توقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعيه والأمن الغذائي "فاس"، بهدف التعاون فى مجال الدعم الفنى لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الاخري فى محافظات الصعيد، وجاء ذلك في التقرير الذي أعده الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وقال العطار أنه ومن خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في اسيوط وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع إحداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان باسيوط ورفع احداثيتها من خلال الاقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا ال ( GPS )وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

وأضاف العطار أن مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) والذى يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يهدف مشروع (FAS) إلى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية في صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيده والإنتاج وفقًا لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء. ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.
الزراعة: ضبط 15 طن لحوم فاسدة في 5 محافظات
الزراعة: ضبط 15 طن لحوم فاسدة في 5 محافظات
الزراعة: ضبط 15 طن لحوم فاسدة في 5 محافظات
الزراعة: ضبط 15 طن لحوم فاسدة في 5 محافظات

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وزارة الزراعة ضبط لحوم فاسدة بوابة الفجر الفجر السيد القصير

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