صابرين تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها "كل سنه وانتي مبدعة"

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نشرت الفنانة صبرين صورة للفنانة منة شلبي لتهنئها بعيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وعلقت "صبرين" علي الصورة بكلمات طيبة قاصدة تقديم المعايدة والتهنئة ل"منة" حيث كتبت :"كل سنه وانتي مبدعه كل سنه وانتي الجدعه كل سنه وانتي حبيبة الدنيا كلها كل سنه وانتي #منه_شلبي



وتبادل جمهور صابرين معها التعليقات وقامو بتهنئة منة بعيد ميلادها قائلين :"وحشتينا يا منة، كل سنة وانتي طيبة وجميلة، من أجمل الفنانات، الجميلة منه شلبي.



وقام العديد من نجوم الفن بتقدم التهنئة لمنة شلبي بمناسبة عيد ميلادها وكان ابرزهم الفنان احمد رزق والفنانة صبرين، والفنانة ناهد السباعي ، حيث اتمت منه شلبي عامها ال 38.



