كارول سماحة تعلن عن موعد طرح أغنيتها القادمه





ويشار إلى أن فكرة الكليب تدور نحو اتصال "فيديو" بين حبيبين ينتهي بإشكال عند مرور فتاة في خلفية الكاميرا، وذلك في أحداث شيقة في قالب كوميدي بحت برعت كارول في أداء دورها وبشكل رائع وشاركها التصوير الممثل باسل الزارو .





يذكر أن كارول سماحة، طرحت مؤخرا أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "Bon voyage "، كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف والكليب تولى إخراجه بتول عرفه.





كشفت الفنانة كارول سماحة، عن موعد طرح أغنيتها القادمه، وذلك بعد النجاح المحقق من أغنيتها السابقة Bon voyage، وأعربت عن كونها أغنية مصرية ستطرح في شهر ٩ من العام الجاري.أوضحت الفنانة المغربية، عن وجود ألبوم يكاد يكون جاهزا، لكن الوضع الحالي للبلاد ومن الناحية السياسية، لا يصلح لتنزيل ألبوم كامل، واقتصارها على طرح أغاني منفردة، وذلك خلال حوار هاتفي لها عبر برنامج أحمد 7 الساعة 7، مع الإعلامية جيهان عبدالله على راديو نجوم إف إم.وأضافت كارول، أن الأغنية مصرية، إيقاعية، شبابية، بلون وشكل مختلف والأغنية من كلماتها وألحان محمد يحيى، أوضحت عن رغبتها في عدم الكشف عن أسم الأغنية حتى لا يتم أخذ الفكرة، وستعلن عن الأغنية قبل موعد طرحها بيومين.