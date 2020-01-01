انفراجة في أزمة بقاء رمضان صبحي بالأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:33 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
علي خلاف
تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

أزمة رمضان صبحي في الأهلي
تحدثت مصادر صحفية أن، أزمة رمضان صبحي في الأهلي، شهدت انفراجة في تمديد إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي.

وأبدى مسؤولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، استعداداهم لتخفيض المبلغ المطلوب في تمديد الإعارة.

وكان الأهلي قد عرض 2.8 مليون جنيه إسترليني، فيما طلب النادي الإنجليزي 8 مليون جنيه إسترليني.


ومن المنتظر أن يرفع الأهلي عرضه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة لصالحه.


الجدير بالذكر أن إعارة رمضان صبحي تنتهي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري واللاعب يرغب بالاستمرار رفقة الشياطين الحمر بسبب قلة العروض الأوروبية.

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