أسعار النفط تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة

واصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط متابعة أداء الدولار الأمريكي إذ تراجع لأدنى مستوى في نحو عامين والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.





وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر 0.39% إلى 43.48 دولار للبرميل, وزادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.54% إلى 41.29 دولار للبرميل.





وأمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة شينغدو, ردا على القرار الأمريكي بإغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن بولاية "تكساس".





وكان بنك "باركليز" قد كشف أمس الخميس في مذكرة للعملاء عن توقعات بأن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا في الأجل القريب إذا تفاقم تباطؤ تعافي الطلب, على الأخص في الولايات المتحدة..وتوقع باركليز أن يبلغ متوسط سعر برنت 41 دولارا في 2020 وغرب تكساس الوسيط 37 دولارا خلال العام الجاري. ومن المقرر أن تعلن "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.



