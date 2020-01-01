محافظ كفرالشيخ: فتح المجازر مجانا في عيد الأضحى.. وغرامات على المخالفين

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فتح المجازر الحكومية؛ لذبح الأضاحي للمواطنين والجمعيات الخيرية، وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





جاء ذلك تيسيرًا على الأهالي، لمنع الذبح خارج المجازر، محذرًا من الذبح في الشوارع، مقررًا فرض 500 جنيه غرامة للذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وقال محافظ كفرالشيخ: إنه كلف رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان مشتركة مع الأوقاف والشباب والرياضة والجهات المعنية لتجميع التبرعات بجلود الأضاحي لصالح مركز الأورام ودعم الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف، وطبقًا للقانون والصالح العام.





وشدد المحافظ، في بيان، على تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر الـ19 المنتشرة في مدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين لذبح الذبائح مجانًا، ويتم إزالة فضلات وأحشاء الذبائح، وتوافر أدوات النظافة وزيادة عدد العمال للحفاظ على نظافة المكان أولا بأول ضمانا لراحة الأهالي.

كما تتواجد الأطقم الفنية من أطباء وعمال وإداريين وعمل نوبتجيات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءا على أن يمتد العمل على حسب الحاجة.





ونوه بأنه كلف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام الغير صالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى او مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورًا.





وكذلك الحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، التنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز مدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.



