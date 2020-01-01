محافظ كفرالشيخ: فتح المجازر مجانا في عيد الأضحى.. وغرامات على المخالفين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:27 م
المحافظ
المحافظ
عمرو الشامي
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فتح المجازر الحكومية؛ لذبح الأضاحي للمواطنين والجمعيات الخيرية، وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك تيسيرًا على الأهالي، لمنع الذبح خارج المجازر، محذرًا من الذبح في الشوارع، مقررًا فرض 500 جنيه غرامة للذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ: إنه كلف رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان مشتركة مع الأوقاف والشباب والرياضة والجهات المعنية لتجميع التبرعات بجلود الأضاحي لصالح مركز الأورام ودعم الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف، وطبقًا للقانون والصالح العام.

وشدد المحافظ، في بيان، على تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر الـ19 المنتشرة في مدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين لذبح الذبائح مجانًا، ويتم إزالة فضلات وأحشاء الذبائح، وتوافر أدوات النظافة وزيادة عدد العمال للحفاظ على نظافة المكان أولا بأول ضمانا لراحة الأهالي.
 
كما تتواجد الأطقم الفنية من أطباء وعمال وإداريين وعمل نوبتجيات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءا على أن يمتد العمل على حسب الحاجة.

ونوه بأنه كلف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام الغير صالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى او مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورًا.

وكذلك الحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، التنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز مدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

أكبر حصيلة تعافٍ من كورونا

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ مجزر مجازر اضحيه

أخبار تهمك

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ أقل من نصف ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

انفراجة في أزمة بقاء رمضان صبحي بالأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ ساعة و 19 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جيرارد يهاجم سواريز بسبب ليفربول

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:48 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

03:44 م

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً