غرفة الجيزة التجارية تكشف عن السلع المتوافرة بمبادرة تحفيز الاستهلاك

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر

أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أطلقتها الدولة جاءت داعمة الصناعة المصرية فى وقت هام جداً، وخاصة فى ظل الركود الصناعى والتجارى الذى تأثر بشدة بأزمة فيرس كورونا. 
 
وكشف أسامة الرفاعى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن عدد السلع المتوفرة حتى الآن على المنصة 4200 سلعة مُصنعة محلياً وعدد التجار المشتركين بالمبادرة 1200 تاجر و144 مصنع، ويتمثل دور الغرف التجاريه فقط فى توفير التجار والمصنعيين للاشتراك بالمبادرة. 
 
وأضاف أن جميع المشتركين بالمبادرة من التجار والصناع سيمنحون المواطن نسبة خصم 20% على المنتجات، وهذا سيجعل جميع المواطنين يستفيدون من تلك المبادرة، ومن جهه أخرى سيستفيد المواطن الحامل لبطاقة التموين خصماً إضافياً يتمثل فى 10% من إجمالى قيمه الفاتورة وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقه الواحده والتى تتضمن 5 افراد، بحيث يمنح كل فرد قيمه خصم 200 جنيه، وأما إذا كانت قيمه الفاتورة على سبيل المثال ألف جنيه فقط سيتم خصم 100 جنيه وهى تمثل 10% من قيمه الفاتوره .

 
وأشار عضو مجلس الإدارة، إلى أنه سيتم منح كل مشترك من التجار اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل أصحاب البطاقات لتسجيلها على المنصة عند استخدام المواطن لبطاقه التموين حيث يمنح هذا الخصم لمره واحده فقط.
 
وكشف "الرفاعى"، أن قيمة ما ستتحمله الدوله لدعم المواطنين من خلال المبادرة من الموازنة العامة يصل لنحو 12 مليار و 250 مليون جنيه لدعم المنتجات المعمره والغير معمرة ماعدا السلع الغذائية والسيارات، حيث ان المستهدف هو ما تم تصنيعه محلياً.
 
وأوضح أن دور وزاره التموين فى المبادرة يقوم على توفير قاعدة البيانات لوزارة المالية والتى سيتم الانتهاء من دمجها للمنصه خلال ساعات وقبل إنطلاق المبادرة الاحد المقبل حيث سيستفيد من المبادرة نحو 22 مليون بطاقة تموينية.

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